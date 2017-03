Tillerson en croisade contre la Corée du Nord

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson va tenter samedi de convaincre les dirigeants chinois d'accroître la pression sur la Corée du Nord, après avoir averti que l'option militaire était «sur la table» face à la dynastie des Kim.

Le nouveau chef de la diplomatie américaine est arrivé à Pékin en fin de matinée en provenance de Corée du Sud, où il a annoncé vendredi la fin de la politique de «patience stratégique» suivie par les Etats-Unis envers la Corée du Nord et son programme nucléaire et balistique.

La Chine est considérée comme la seule puissance ayant une certaine influence sur le régime nord-coréen. Au point que le président américain l'a accusée vendredi de ne pas faire suffisamment pression sur son petit voisin.

«La Corée du Nord se comporte très mal», a lancé Donald Trump dans un tweet, estimant que les dirigeants de ce pays «se jouent des Etats-Unis depuis des années». «La Chine a peu fait pour aider!», a-t-il ajouté.

