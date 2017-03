Theresa May dénonce «un nationalisme borné»

La Première ministre britannique Theresa May a dénoncé vendredi l'«obsession» pour l'indépendance de l'Ecosse du parti nationaliste écossais SNP au pouvoir à Edimbourg. Elle l'a accusé de «travestir la vérité pour dénigrer notre Royaume-Uni».

«Les Ecossais méritent un Premier ministre concentré sur leurs priorités - relever le niveau de l'éducation, prendre soin du système de santé, réformer la justice pénale, aider l'économie à prospérer, améliorer la vie des gens» - et «pas un nationalisme borné», a déclaré Mme May, dans son discours d'ouverture du congrès du parti conservateur écossais à Glasgow.

«La politique n'est pas un jeu et la gestion des services publics dévolus (au Parlement écossais) est trop importante pour être négligée», a-t-elle ajouté, dans une violente charge contre la première ministre écossaise Nicola Sturgeon.

"Their policies are not in the best interests of Scotland, but in the political interest of the SNP." - @theresa_may pic.twitter.com/R1G6J5kgdl