Spotify propose un job sur mesure à Barack Obama

Spotify a publié lundi une offre d'emploi destinée à recruter un président des playlists, un poste sur mesure pour Barack Oabama, selon le directeur général de la plateforme de musique en ligne, Daniel Ek.

«Hey @BarackObama, j'ai entendu dire que vous étiez intéressé par un rôle chez Spotify. Avez-vous vu celui-là?», a tweeté le dirigeant suédois, en ajoutant un lien vers l'annonce. Selon le descriptif du poste, le futur président des playlists devra posséder «au moins huit années d'expérience à la tête d'une nation de premier plan».

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO