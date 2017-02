Soixante «fonctionnaires du bonheur» diplômés aux Emirats

Le bonheur, c’est sérieux. Prince de Dubaï et premier ministre des Emirats arabes unis, Mohammed ben Rachid Al Maktoum a pris un air grave ce lundi pour remettre leurs diplômes aux soixante premiers hauts fonctionnaires formés par le «Ministère du bonheur et de la positivité». Créé il y un an, le 10 février 2016, ce service confié à sa cheffe de cabinet, Ohood Al-Rouni, doit veiller à ce que les politiques gouvernementales réalisent «le bien-être social et la satisfaction» de chacun. Histoire de hisser parmi les nations les plus heureuses ce jeune Etat pétrolier, qui depuis 1971 fédère sept émirats du Golfe, dont Abu Dhabi et Dubaï.

Les fonctionnaires du bonheur émirien ont suivi, selon la BBC, cinq mois de formation «intensive» à l’étranger, notamment au sein du «Mindfulness Centre» lié au Département de psychiatrie de l’Université d’Oxford, en Angleterre, et au «Greater Good Science Centre» basé à l’Université de Californie, Berkeley. Reste à voir s’ils réussiront à améliorer le niveau de satisfaction de la population.

«Trop de divorces et de célibataires endurcis»

Insolite, la démarche n’est pas unique. L’Etat indien de Madhya Pradesh et ses 70 millions d’habitants viennent de vivre en janvier un «Festival du Bonheur» organisé aux quatre coins du territoire par le Département créé en juillet pour améliorer l’état d’esprit du bon peuple. Et cela, sous la tutelle du gouverneur régional Shivraj Singh Chauhan, ex-professeur de philosophie et grand amateur de yoga. Ce nationaliste hindou s’alarme du nombre croissant «de familles séparées, de divorces et de célibataires endurcis». Il a imaginé un Institut du bonheur pour développer des «outils» adaptés à la création d’un «écosystème du bien-être» et annoncé le lancement de 70 programmes avec l’aide de 25 000 volontaires. Nonante ont déjà été formés.

Outrés, ses opposants estiment qu’il faudrait surtout améliorer les conditions de vie dans l’un des Etats régionaux les plus pauvres du pays. Plus au nord, la même méfiance est exprimée au Bhoutan, pays qui évalue depuis 1972 son «Bonheur national brut» (plutôt que le Produit national brut). Le premier ministre Tshering Tobgay a dit en 2013 déjà qu’il ne veut pas être distrait du chômage, de la pauvreté et de la corruption.

«Suprême bonheur social»

Reste le cas du Venezuela, où le président Nicolás Maduro a créé en 2013, peu avant les élections municipales, un «Vice-Ministère pour le suprême bonheur social du peuple». Ce titre ronflant (pour un bureau censé coordonner la lutte contre la pauvreté) suscite bien des sarcasmes. Le pays connaît des pénuries en tout genre, depuis la farine jusqu’au papier hygiénique.

