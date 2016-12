Skieurs bloqués dans la télécabine secourus

Pas de chance en cette veille de Noël pour 153 amateurs de sports d'hiver. Ils se sont retrouvés bloqués en milieu d'après-midi dans la télécabine Plan Maison-Cime Bianche Laghi, sur le domaine skiable de Cervinia (I). Les malheureux ont été libérés vers 23h15.

Les opérations de secours avaient débuté presque sept heures plus tôt et se sont conclues sans imprévu, indique l'agence de presse italienne ansa. Elles ont mobilisé 150 personnes. Un hélicoptère de la compagnie valaisanne Air Zermatt a amené du renfort de Suisse.

La télécabine a été stoppée en raison de fortes bourrasques de vent du nord. Par chance, la température est de zéro degré environ, supérieure à la normale. Autre coup de chance: les sauveteurs italiens avaient précisément fait un exercice il y a trois mois simulant une telle situation.

Les cabines comptent douze places chacune. Les infortunés se trouvaient entre les stations de Plan Maison (2550 m.) et Cime Bianche Laghi (2800 m.). L'hélicoptère de la protection civile du Val d'Aoste ne pouvant rejoindre le site à cause du vent, ce sont des guides et des membres du secours alpin qui sont intervenus.

Ils ont ainsi pu rejoindre les cabines par les pylônes et les câbles et ont fait ensuite descendre les passagers à terre, d'une hauteur de dix à quinze mètres environ, à l'aide d'échelles et de cordes. Parmi ces derniers, certains ont regagné la vallée en hors-piste accompagné, tandis que d'autres ont été transportés jusqu'à la station intermédiaire de Plan Maison sur des dameuses.

Situation différente

Le 8 septembre dernier, 34 personnes avaient dû passer la nuit dans la télécabine française «Panoramique Mont-Blanc», bloquée entre les stations de l'Aiguille du midi et de la Pointe Helbronner, à la frontière avec l'Italie.

«A Cervinia, la situation est différente: toutes les cabines sont atteignables depuis le sol», avait toutefois expliqué Massimiliano Giovannini, commandant du Secours alpin de la Garde des finances de Cervinia. (ats/nxp)