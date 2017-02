Six employés du CICR tués en Afghanistan

Ils étaient en route pour distribuer de l’aide dans le nord enneigé de l’Afghanistan, dans la province de Jowzan, ils ne sont jamais arrivés à destination. Six employés du CICR ont été tués mercredi lorsque leur convoi a été attaqué par des hommes armés. En outre, deux autres employés sont portés disparus. On ne connaît pas la nationalité des victimes.

«Il s’agit d’un acte ignoble. Rien ne peut justifier le meurtre de nos chers collègues et amis», a déploré Monica Zanarelli, cheffe de la délégation du CICR en Afghanistan. «À ce stade, il est trop tôt pour dire quel impact cet événement dramatique aura sur nos opérations en Afghanistan. Pour l’heure, nous souhaitons nous retrouver au sein de l’équipe et nous soutenir les uns les autres face à cet acte incompréhensible. Notre priorité est aussi de chercher à savoir ce qu’il est advenu de nos deux collègues encore portés disparus»

A Genève, au siège de l’organisation, c’est aussi le choc et l’indignation. «Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte qui semble avoir été commis délibérément contre nos collaborateurs. C’est une énorme tragédie et nous sommes extrêmement choqués», a déclaré Peter Maurer, président du CICR. Le Conseil administratif de la Ville de Genève a également réagi. «En s’attaquant à l’emblème de protection universelle que représente la Croix-Rouge, on cherche à atteindre des femmes et des hommes attachés à la valeur de l’action humanitaire, soucieux d’accomplir leur mission avec détermination et courage pour alléger les souffrances des populations», écrit-il, en présentant ses condoléances aux familles des victimes.

En Afghanistan, le chef de la police de Jowzan a pointé la responsabilité de membres de Daech (le groupe Etat islamique), présents dans la région, selon lui. Il affirme avoir averti à plusieurs reprises les équipes du CICR de ne pas se rendre dans cette zone. A Genève, on précise qu’on ignore qui sont les auteurs de l’attaque.

Les travailleurs humanitaires sont de plus en plus touchés par le conflit qui s’intensifie en Afghanistan. En avril 2015, les corps criblés de balles de cinq employés afghans de l’ONG «Save the children» avaient été retrouvés après leur enlèvement dans le sud du pays.

