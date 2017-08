Shinzo Abe remanie son gouvernement

Itsunori Onodera est nommé à la Défense (une fonction qu'il avait déjà occupée il y a quelques années) après la démission de Tomomi Inada la semaine dernière. Fumio Kishida, chef de la diplomatie depuis fin 2012, est quant à lui remplacé par Taro Kono. Fumio Kishida, qui prend un poste important au sein du Parti libéral-démocrate (PLD) présidé par Shinzo Abe, est souvent présenté comme visant ultérieurement la place de ce dernier.

Agé de 54 ans, Taro Kono est un ancien ministre de la Réforme administrative. Parlant couramment l'anglais, bien introduit à Washington, il passe pour réformateur. Il est le fils de l'ancien secrétaire général du gouvernement Yohei Kono, qui avait rédigé le texte d'excuses présenté en 1993 par Tokyo pour les «femmes de réconfort» qui furent réduites à travailler dans des maisons de tolérance de l'armée japonaise en temps de guerre.

Deux fidèles reconduits

Acculé à montrer qu'il est réceptif à la chute vertigineuse dans les sondages et à la défiance envers l'exécutif, Shinzo Abe a néanmoins gardé ses deux plus fidèles lieutenants depuis son retour au pouvoir fin 2012: le ministre des Finances et vice-premier ministre Taro Aso et le porte-parole Yoshihide Suga. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Hiroshige Seko, qui détient ce portefeuille depuis un an précisément, est aussi reconduit.

Cependant, bien que le chef du gouvernement ait fait depuis près de cinq ans de la promotion de la gent féminine un des slogans de sa politique, la nouvelle équipe, qui compte 19 membres (sans compter M. Abe), ne compte que deux femmes, Seiko Noda aux Affaires intérieures et Yoko Kawakami à la Justice.

M. Abe avait en fait un choix limité, devant agir en jaugeant le poids des différents clans de son parti. Sans compter que les têtes populaires qu'il aurait pu recruter n'étaient pas forcément enclines à répondre positivement, «considérant qu'il n'est pas bon pour elles d'intégrer un gouvernement Abe», a expliqué, avant le remaniement, Takashi Ryuzaki, ex-chef du service politique de la chaîne privée TBS.

Favoritisme et lois controversées

Echaudé par des précédents fâcheux, «il a sélectionné plutôt des personnes expérimentées, des vétérans, car il veut au maximum éviter les gaffes de langage», a commenté un analyste politique sur la chaîne NHK.

La dégringolade de l'exécutif dans les enquêtes d'opinion découle non seulement de bourdes, mais aussi de la conduite de M. Abe lui-même, ont souligné les médias, y compris ceux qui lui étaient initialement favorables. Outre des soupçons de favoritisme envers des amis, il est reproché au premier ministre, fort d'une majorité écrasante au parlement, d'avoir privilégié ces derniers temps le vote de lois controversées qui lui tiennent à coeur sur la Défense ou la sécurité, et d'avoir eu une attitude arrogante. (ats/nxp)