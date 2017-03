Sessions se récuse des enquêtes sur Moscou

Le ministre américain de la justice, Jeff Sessions, a annoncé jeudi qu'il se déclarerait incompétent dans toutes les investigations en cours ou à venir sur une possible intervention russe dans la campagne électorale.

«Je me récuse sur toutes les affaires qui traitent de la campagne de Trump», a déclaré l'Attorney General lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte. Il répondait à des révélations du Washington Post sur ses conversations avec l'ambassadeur de Russie à Washington qu'il aurait passées sous silence lors de son audition au Sénat.

Plusieurs élus républicains avaient demandé qu'il se récuse pour ne laisser aucune place à un éventuel doute sur l'intégrité des enquêtes. Les démocrates ont réclamé sa démission. En tant qu'Attorney General, Jeff Sessions supervise le département de la Justice et le Federal Bureau of Investigation (FBI), à la pointe des enquêtes sur les cyberattaques russes présumées et d'éventuels liens entre le Kremlin et les équipes Trump.

Les agences de renseignement américaines sont parvenues l'an dernier à la conclusion que la Russie avait piraté des comptes mail du camp démocrate pour favoriser l'élection de Donald Trump à la Maison blanche. Le Kremlin a rejeté ces accusations. (ats/nxp)