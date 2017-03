Sept morts dans une installation pétrolière

Le bilan d'une explosion accidentelle survenue le 15 mars dans une installation du géant pétrolier mexicain Pemex est passé jeudi à sept morts après le décès de deux blessés, a annoncé la compagnie.

L'explosion avait eu lieu dans un terminal proche de la raffinerie Antonio M. Amor, une installation de Pemex proche de la ville de Salamanca, dans l'Etat de Guanajato, dans le centre du Mexique. L'explosion s'était produite au cours du chargement d'un camion-citerne.

Les installations pétrolières, attention danger

Huit personnes blessées avaient été hospitalisées après l'accident. Cinq étaient mortes dans les jours suivants, et «deux autres employés sont décédés aujourd'hui» jeudi, a indiqué Pemex dans un communiqué. Un employé reste hospitalisé, a ajouté la compagnie.

Les explosions dans les installations pétrolières sont assez courantes au Mexique, qu'elles soient accidentelles ou la conséquence de siphonnages par des groupes criminels. En avril 2016, 32 personnes avaient perdu la vie et plus de 100 avaient été blessées dans l'explosion d'une usine sous-traitante de Pemex dans l'Etat de Veracruz, dans l'est du Mexique. (afp/nxp)