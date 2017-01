Schwarzenegger succède à Trump à la télé

«Vous êtes terminé!» plutôt que «Vous êtes viré!» L'acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a succédé à Donald Trump dans l'émission de télé-réalité «The Celebrity Apprentice», avec quelques formules tirées de ses plus gros succès au box-office.

L'acteur d'origine autrichienne, 69 ans, devenu célèbre dans les années 80 avec les films d'action «Terminator» (1984) ou «Conan le Barbare» (1980) et qui fut gouverneur de Californie de 2003 à 2010, est désormais le «patron» de l'émission qui a fait de Donald Trump une célébrité nationale aux Etats-Unis, bien avant sa candidature à la présidentielle.

«Prenez des risques»

A en juger par les réactions de commentateurs et sur les réseaux sociaux, Schwarzenegger s'en est plutôt bien sorti pour le premier numéro de la huitième saison enregistrée à Los Angeles, diffusé lundi soir, avec des vedettes comme Boy George et des conseillers comme le célèbre investisseur Warren Buffett.

«La première émission n'était pas facile. Mais les célébrités connaissent mes attentes maintenant. Prenez des risques, donnez-vous à fond», a-t-il tweeté après le show.

The first one wasn't easy. But you know the line now, and the celebs know my expectations. Take risks, give everything. #CelebApprentice