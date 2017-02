Sanctions réclamées contre Kellyanne Conway

Le Bureau d'éthique du gouvernement américain a jugé mardi qu'une conseillère de Donald Trump a «violé» les règles et devrait être sanctionnée. Kellyanne Conway avait appelé à acheter des produits de la fille du président.

"Go buy Ivanka's stuff!" Kellyanne Conway on "Fox & Friends" from the White House briefing room. pic.twitter.com/3g75kMuvPH #werescrewed