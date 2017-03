Ringier Axel Springer sur la sellette en Pologne

Le gouvernement conservateur nationaliste polonais a attaqué vendredi le groupe germano-helvétique Ringier Axel Springer, propriétaire de plusieurs médias en Pologne. Il a dénoncé «l'ingérence» allemande dans les affaires internes et dans l'indépendance des médias dans ce pays.

Le ministère des Affaires étrangères, ainsi que des porte-parole du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir, ont protesté vigoureusement contre une lettre hebdomadaire interne du groupe. Le président de celui-ci, Mark Dekan, commentait la réélection de Donald Tusk à la tête du Conseil européen, et le soutien très important en Pologne à l'appartenance à l'Union européenne.

«La victoire ne revient pas seulement à Tusk, mais aussi à tous ceux parmi les Polonais qui sont fiers d'appartenir à l'UE», a estimé Mark Dekan. Il faisait référence à la reconduction du Polonais Donald Tusk pour un nouveau mandat de deux ans et demi, en dépit du véto opposé par le gouvernement de son propre pays. Selon Mark Dekan, «l'idéologie et des manipulations primitives ont perdu (à Bruxelles) contre les valeurs et la raison».

Une «tentative d'ingérence»

En réaction, le ministère des Affaires étrangères a exprimé son «inquiétude suite à la lettre adressée par le groupe germano-helvétique Ringier Axel Springer Media à ses employés, qui peut constituer une tentative d'ingérence dans l'indépendance des médias en Pologne», selon une déclaration publiée par l'agence PAP. Pour Beata Mazurek, la porte-parole du PiS, cette situation «prouve uniquement que l'Etat allemand essaie de s'ingérer dans les affaires internes de la Pologne».

Dans le débat sur l'Europe et, récemment, sur le choix du président du Conseil européen, des responsables du PiS, ont fait vibrer fort la note anti-allemande. Ils ont accusé le grand voisin d'imposer son diktat à l'ensemble de l'UE. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le PiS a lancé une série de réformes destinées à contrôler les médias publics ou la justice, ou à limiter le droit aux rassemblements. (ats/nxp)