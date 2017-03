Reprise des négociations de paix à Genève

Les difficiles négociations de paix sur la Syrie reprennent jeudi à Genève sous l'égide de l'ONU, avec des représentants du gouvernement syrien et de l'opposition incapables de trouver une solution à un conflit qui dure depuis six ans.

Quatre séries de pourparlers ont déjà été organisées depuis 2016 à Genève par l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, sans résultat. Lors du dernier round en février, ce diplomate italo-suédois est parvenu pour la première fois à faire accepter par les parties au conflit un agenda avec quatre sujets de discussion: la lutte contre le terrorisme, la gouvernance (terme flou pour évoquer une transition politique), une nouvelle Constitution et la tenue d'élections.

Quatre sujets à l'agenda et des désaccords en série

En l'absence de Staffan de Mistura, qui effectue actuellement une tournée dans plusieurs capitales pour soutenir ces négociations, c'est son adjoint Ramzy Ezzeldin Ramzy qui va accueillir jeudi les délégations au Palais des Nations, siège de l'ONU à Genève. Staffan de Mistura, qui sera de retour vendredi, a notamment visité Moscou et Ankara, deux parrains du cessez-le-feu en Syrie et du processus de paix.

Il souhaite que ce cinquième round soit l'occasion de discuter des quatre sujets de l'agenda, mais comme les délégations refusent de se parler directement, il aura la lourde tâche de faire l'intermédiaire et de tenter d'arrondir les angles.

L'opposition ne cesse de réclamer le départ du président syrien Bachar el-Assad, ce que Damas refuse. Le gouvernement syrien veut de son côté discuter en priorité de la «lutte contre le terrorisme», ce qui pour le pouvoir désigne tous ses adversaires.

Des discussions sans grand espoir

Les analystes sont pessimistes sur le résultat de ces pourparlers, car le régime syrien est en position de force depuis l'intervention militaire de son puissant allié russe fin 2015, qui lui a permis de remporter des victoires face aux rebelles et aux djihadistes , notamment en reprenant la ville d'Alep (nord).

Du côté de l'opposition, des tensions internes se font jour, alors que le soutien crucial des Etats-Unis bat de l'aile depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le fragile cessez-le-feu, en vigueur depuis décembre, est en outre menacé depuis plusieurs jours par des offensives des rebelles et des djihadistes contre le régime dans l'est de Damas et dans le centre du pays.

«Il y a des développements sur le terrain qui soulèvent des inquiétudes», a reconnu Staffan de Mistura après un entretien mercredi à Moscou avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Le conflit syrien a fait plus de 320'000 morts et provoqué le déplacement de plus de la moitié de la population du pays. (afp/nxp)