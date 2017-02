Record de froid enregistré au Qatar

Le Qatar, pays désertique au climat chaud, a enregistré dimanche un record de froid avec 1,5 degré Celsius, selon un communiqué des services météorologiques. Le précédent record de 3,8 degrés Celsius avait été enregistré en 1964.

Cette température de 1,5 degré Celsius est la plus basse depuis le début des relevés météorologiques. Elle a été mesurée par la station d'Abou Samra, dans le sud-ouest de la péninsule, selon le communiqué cité par l'agence officielle QNA.

Le Qatar et plusieurs pays du Golfe connaissent depuis quelques jours une baisse générale des températures, parfois accompagnée de vents violents. Aux Emirats arabes unis, des vents violents du nord-ouest ont soufflé vendredi et le Jebel Jais, mont de l'émirat de Ras el-Khaimah, a connu de rares chutes de neige. La neige a atteint 10 cm par endroits et la température est tombée à moins de 2 degrés Celsius sur ce mont de 1911 mètres. (ats/nxp)