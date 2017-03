Qui sont les quatre victimes de l'attentat ?

L'attentat qui a frappé le coeur de Londres mercredi a fait quatre morts, en plus de l'assaillant, selon un bilan de la police jeudi. Une trentaine de personnes ont été hospitalisées.

Voici ce que l'on sait sur eux :

Les morts

- Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée sur le pont de Westminster, enjambant la Tamise face à Big Ben, où la voiture de l'auteur de l'attaque a foncé dans la foule, selon le commandant de l'antiterrorisme à Scotland Yard Mark Rowley. Il s'agit de Aysha Frade, 43 ans, une Britannique de mère espagnole et originaire de Galice (nord-ouest de l'Espagne), selon une source diplomatique espagnole. «Nous sommes bien sûr très touchés ici, tout le monde les connaissait», dit à l'AFP Manuel Ares, 86 ans, ami d'enfance de la mère de la victime. Elle est née à Londres où elle s'est mariée et a eu deux filles, a-t-il ajouté, s'exprimant depuis Betanzos. - La seconde victime, également fauchée sur le pont de Westminster, est un homme d'une cinquantaine d'années, a déclaré Mark Rowley. Le président américain Donald Trump a confirmé un peu plus tard la mort de Kurt Cochran dans un tweet jeudi après-midi, présentant ses condoléances à sa famille.

A great American, Kurt Cochran, was killed in the London terror attack. My prayers and condolences are with his family and friends. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2017

Il était à Londres avec son épouse pour leur 25ème anniversaire de mariage, a précisé sa famille sur des médias sociaux.

- Le troisième mort est un policier, Keith Palmer, 48 ans. Il était stationné devant l'une des entrées du Parlement de Westminster au moment où l'assaillant, qui a abandonné sa voiture contre les grilles de l'édifice, tentait d'y pénétrer. L'agresseur lui a porté plusieurs coups de couteau, selon les témoins.

Le député conservateur Tobias Ellwood a tenté de le réanimer, en vain. «J'ai cherché à stopper l'hémorragie et lui ai fait du bouche-à-bouche en attendant l'arrivée des médecins, mais je crois qu'il avait déjà perdu trop de sang», a raconté l'élu, photographié en plein massage cardiaque avec du sang sur son visage et ses vêtements. Keith Palmer, marié et père de famille, n'était pas armé. Il était dans la police depuis 15 ans.

- Le quatrième mort est un homme de 75 ans décédé jeudi des suites de ses blessures.

Les blessés

Une quarantaine de personnes ont été blessées, dont 29 ont été hospitalisées --sept d'entre elles dans un «état critique», selon Mark Rowley. Trois élèves français du lycée Saint-Joseph de Concarneau (ouest), en voyage scolaire, âgés de 15 à 16 ans, ont été blessés. Deux étaient dans un état grave mais leurs jours n'étaient pas en danger, selon un responsable de la région française.

Cinq touristes sud-coréens -quatre femmes et un homme âgés de 50 à 60 ans- ont également été blessés dans le mouvement de foule qui a suivi l'arrivée de la voiture folle sur le pont de Westminster, a annoncé le ministre sud-coréen des Affaires étrangères. La Première ministre Theresa May a elle déclaré devant le Parlement que quatre Sud-coréens avaient été blessés.

Douze Britanniques ont été hospitalisés, ainsi que deux Roumains, un Allemand, un Polonais, un Irlandais, un Chinois, un Italien, un Américain et deux Grecs. Trois policiers figurent également au rang des blessés, dont 2 sont dans un état grave, selon Mme May.

Une femme a été repêchée dans la Tamise grièvement blessée. Selon les médias roumains, il s'agit d'une Roumaine de 29 ans, Andreea Cristea. Enfin, 4 étudiants de l'Université Edge Hill de Ormskirk (nord-ouest de l'Angleterre) qui sortaient d'une visite du Parlement ont été légèrement blessés sur le pont de Westminster. (afp/nxp)