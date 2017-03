Que sont devenus les chantres du Brexit?

Les noms de Michael Gove, David Cameron, Nigel Farage et Boris Johnson seront pour longtemps associés au Brexit. Rattrapés par le souffle de l’Histoire, ils cherchent leur place.

Michael Gove

Trahir son allié Boris Johnson en annonçant avant lui sa candidature à la direction du parti s’est révélé fatal pour cet éminent Brexiter: la première ministre Theresa May n’a pas apprécié son comportement et le lui a fait payer. L’ancien ministre de l’Education et de la Justice a été écarté sans ménagement de son gouvernement. S’il se montre régulièrement pendant les débats parlementaires et se donne une contenance en apparaissant dans les médias, il a disparu des premiers rôles de la politique nationale.

David Cameron

Le résultat du référendum connu, David Cameron a immédiatement démissionné de son poste de premier ministre. Il a quitté le 10 Downing Street en juillet et son poste de député de la Chambre des communes à la mi-septembre. Aisé financièrement, il se cherche désormais une occupation. En dehors d’une poignée de discours bien rémunérés ou de positions honorifiques auprès d’organisations caritatives, il passe surtout son temps à la campagne et a repris la chasse. Sans doute est-il, sans le savoir, déjà retraité à 50 ans.

Nigel Farage

Après plusieurs faux départs, Nigel Farage a enfin quitté la direction de l’UKIP (le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni). Depuis, il fait surtout parler de lui pour ses frasques avec le président américain, Donald Trump, qu’il a rencontré avec fracas dès le lendemain de son élection, et pour ses déclarations nauséabondes: après l’attentat de Westminster, il a affirmé qu’il existe une «cinquième colonne vivant à l’intérieur (des) pays européens» suite à la faillite du multiculturalisme.

Boris Johnson

Isolé suite à la trahison de Michael Gove après le référendum, le leader des Brexiters n’a pas participé à la course pour devenir chef du Parti conservateur et donc premier ministre. Il a pourtant été nommé ministre des Affaires étrangères par Theresa May. Depuis, (presque) finies les sorties à l’emporte-pièce. BoJo parcourt le monde, tente de créer un lien fort avec Washington tout en n’hésitant pas à affirmer que sa politique migratoire est «erronée et cause de discorde». Une reconversion réussie.

(TDG)