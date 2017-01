Quatre jeunes inculpés pour «crime raciste»

Quatre Noirs accusés d'avoir séquestré un jeune homme blanc ont été inculpés pour «crime raciste» par les procureurs de la ville de Chicago.

Une vidéo diffusée sur Internet montre leur agression et les insultes à connotation raciste qu'ils profèrent.

Ce document diffusé sur Facebook Live a aussi circulé sur les réseaux sociaux. Il montre deux hommes et deux femmes en train de maltraiter un jeune homme apparemment attaché.

Le jeune Blanc est filmé prostré dans un coin de la pièce, bâillonné avec du ruban adhésif. Il semble avoir les mains et les pieds attachés. Ses vêtements sont en partie découpés, et une partie de ses cheveux sont coupés voire rasés, et le crâne présente une blessure qui saigne.

Trois des suspects sont âgés de 18 ans et un quatrième de 25 ans. Ils font l'objet de plusieurs chefs d'inculpation, parmi lesquels enlèvement, coups et blessures et crime raciste.

La victime, présentée par les autorités comme souffrant d'un handicap mental, a été enlevée dans une banlieue de Chicago. Elle a été conduite dans un quartier du sud-ouest de la ville où elle a été séquestrée entre 24 et 48 heures, a déclaré la police, selon laquelle l'un des suspects avait connu la victime à l'école.

Jeune homme traumatisé

La police a indiqué que le jeune homme dont l'identité n'a pas été révélée, était traumatisé et avait du mal à communiquer avec les enquêteurs. Il a quitté l'hôpital où il avait été admis à la suite des faits, ont déclaré les autorités.

Ses parents avaient signalé sa disparition lundi. Ils avaient ensuite reçu des SMS indiquant que leur fils était retenu captif, selon le quotidien Chicago Sun-Times. (ats/nxp)