Procès «politique» pour l'ex-Première ministre

L'ex-Première ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra, qui risque d'être condamnée fin août à dix ans de prison, s'est posée mardi lors de son procès en «victime d'un jeu politique» mené par la junte militaire au pouvoir.

«Je n'ai rien fait de mal»

«Je suis la victime d'un jeu politique subtil», a-t-elle déclaré lors de sa dernière prise de parole, de près d'une heure, tranchant avec la prudence adoptée pendant les 18 mois d'audience.

«Je n'ai permis aucune corruption. je n'ai rien fait de mal», a-t-elle ajouté, répétant sa ligne de défense, tenue depuis des mois, en évitant jusqu'ici de glisser vers des accusations politiques.

Des généraux ultra-royalistes sont au pouvoir en Thaïlande depuis le coup d'Etat de 2014, qui a renversé le gouvernement de Yingluck. Ils sont accusés de vouloir nettoyer la scène politique, notamment de l'influence de la famille Shinawatra, avant de se risquer à toute annonce d'élections.

Programme de subvention

L'ex-Première ministre est accusée de négligence dans la mise en place d'un programme de subvention du riz sous son mandat.

Ce programme achetait le riz aux riziculteurs, vivier électoral des Shinawatra, à un prix supérieur à celui du marché. Mais Yingluck défend une aide nécessaire pour soutenir les riziculteurs pauvres, qui reçoivent historiquement peu d'aide du gouvernement.

«J'espère pouvoir compter sur la cour pour considérer cette affaire sur la base des faits et de l'environnement politique de l'époque où j'étais Première ministre, et non sur celle de l'environnement actuel», a insisté Yingluck, dernière chef de gouvernement démocratique.

«Nous aimons Yingluck»

Des centaines de ses partisans se sont mobilisés mardi devant la Cour suprême à Bangkok, malgré une impressionnante présence policière, de plusieurs centaines de policiers, et l'interdiction de manifestation politique, toujours en vigueur depuis le coup d'Etat de 2014.

«Nous aimons Yingluck», «Nous sommes de votre côté», pouvait-on lire sur les pancartes agitées par les manifestants.

«Je veux qu'elle remporte ce procès afin qu'elle puisse revenir au pouvoir et aider le pays», a déclaré à l'AFP un paysan de 77 ans, Perm Duangchan, rare manifestant à accepter de donner son nom de famille.

Puissante famille

Ce n'est pas la première fois que la puissante famille Shinawatra, qui a remporté toutes les élections nationales depuis 2001, est l'objet de poursuites dénoncées comme politiques, dans un pays sans tradition de séparation des pouvoirs.

Le frère de Yingluck, Thaksin Shinawatra, ex-Premier ministre lui aussi balayé par un coup d'Etat en 2006, vit en exil depuis plusieurs années pour échapper à une peine de deux ans de prison pour corruption.

Mercredi, la justice thaïlandaise doit rendre son verdict dans le procès ouvert contre Somchai Wongsawat, beau-frère de Thaksin, qui fut brièvement Premier ministre en 2008. Il risque lui aussi de la prison ferme dans une affaire de manifestation réprimée dans le sang. (afp/nxp)