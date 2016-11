Prix record pour une pendule Cartier

Une pendule Cartier, dite «mystérieuse», estimée 200'000-250'000 euros, a été vendue aux enchères 1,5 million d'euros samedi à Paris, nouveau record du monde pour une pendule de cette marque, a annoncé jeudi l'étude Mallié-Arcelin, organisatrice de la vente.

Fabriquée en 1921 et présentée dans un écrin de cuir rouge à deux volets, cette pendule à axe central présente un disque en citrine (pierre semi-précieuse) à facettes. L'échelle des heures en chiffres romains est en platine et diamants, ainsi que les aiguilles. Un socle en onyx et or émaillé blanc contient le mécanisme.

Les aiguilles semblent flotter sur la pierre

La pendule est dite «mystérieuse» parce que les aiguilles, actionnées par un ingénieux mécanisme de disques de verre, semblent flotter sur la pierre, a expliqué le commissaire priseur Sylvain Mallié-Arcelin.

Cartier : 1,5 million d'euros pour une pendule mystérieuse: On est habitué aux ventes... https://t.co/pmAtVUmYQb pic.twitter.com/eALCgWv39R — montres-de-luxe.com (@montresdelux) 24 novembre 2016

Le prix atteint lors de cette vente, organisée à l'hôtel Le Meurice à Paris, est un record du monde pour une pendule Cartier, a-t-il assuré.

Cette pendule avait été achetée à l'origine par une riche mexicaine, Luz Bringas, qui fit don de sa fortune à une fondation dédiée à l'éducation.

Un à deux exemplaires de Mystérieuse étaient fabriqués chaque année par Cartier, parfois avec d'autres variétés de pierre.

(afp/nxp)