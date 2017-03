Pression avant le vote pour abroger «Obamacare»

Le président américain a mis la pression une dernière fois sur les élus républicains avant un vote concernant sa réforme de la santé vendredi matin. Donald Trump n'était toujours pas certain de parvenir à faire passer la première grande loi de son mandat.

«Après 7 années d'une horrible Obamacare (des primes et un tiers-payant qui flambent, de mauvais soins), voici la chance d'avoir un bon plan» santé, a lancé le président sur son média favori, Twitter.

After seven horrible years of ObamaCare (skyrocketing premiums & deductibles, bad healthcare), this is finally your chance for a great plan!

Il a mis tout son poids dans la balance, se rendant même personnellement au Congrès pour tenter de convaincre les républicains frondeurs. Pour eux, la loi va soit trop loin dans le démantèlement de la législation phare de l'ex-président Barack Obama, soit pas assez, comme c'est le cas des ultra-conservateurs du Freedom Caucus.

Scrutin final en soirée

Un rejet de ce qui a été l'une des principales promesses de la campagne présidentielle serait un énorme échec personnel pour le président. Donald Trump a bâti une bonne partie de son image sur ses talents de négociateur. Il a avancé l'argument de la lutte contre l'avortement pour essayer de convaincre le «Freedom Caucus» de se rallier.

«L'ironie, c'est que le 'Freedom Caucus' qui est très opposé à l'avortement et à Planned Parenthood (le planning familial ndlr), permettra à P.P. de continuer s'ils stoppent» cette loi, a encore tweeté le président. Un votre de procédure doit se tenir à 15h (suisses) à la Chambre des représentants avant le scrutin final vers 21h ou 22h.

The irony is that the Freedom Caucus, which is very pro-life and against Planned Parenthood, allows P.P. to continue if they stop this plan!