Près de la moitié des citoyens ont faim

La population nord-coréenne a des besoins «cruciaux» qui ne sont pas pourvus, estime Humanitarian Country Team, un groupement d'agences de l'ONU et d'ONG dans son rapport intitulé «Besoins et priorités».

Près de 10,5 millions de Nord-Coréens, soit environ 41% de la population, sont sous-alimentés, selon ce rapport. Celui-ci cite des chiffres provenant de l'Indice de la faim dans le monde (IFM), un outil statistique calculé par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) qui range la Corée du Nord 98e d'un classement de la faim dans le monde qui compte 118 pays.

La Corée du Nord connaît une «situation humanitaire prolongée et enracinée, et largement oubliée ou ignorée par le reste du monde», a déclaré Tapan Mishra, un responsable de l'ONU en Corée du Nord. Trouver des fonds pour des programmes humanitaires en Corée du Nord -un pays au ban des Nations pour ses programmes nucléaire et balistique interdits- a «toujours été un défi», a-t-il dit.

Appel aux donateurs

«J'en appelle aux donateurs pour qu'ils ne laissent pas des considérations politiques empêcher leur soutien à l'aide humanitaire», a-t-il poursuivi.

Près de 18 millions de Nord-Coréens, soit 70% de la population, parmi lesquels 1,3 million de moins de cinq ans, dépendent des distributions publiques de rations de céréales et de pommes de terre. Mais la plupart des gens n'ont pas une alimentation équilibrée.

Entre juillet et septembre 2016, selon le rapport, les rations publiques sont tombées en moyenne à 300 grammes par personne par jour. Ce chiffre est bien en-dessous de l'objectif officiel du régime qui est de 573 grammes. Les causes de cet alarmant niveau de sous-alimentation sont complexes, allant des mauvaises terres aux conditions météorologiques défavorables.

La Corée du Nord, dont l'économie et l'agriculture sont en ruines après des décennies de gestion désastreuse et de ressources consacrées au programme nucléaire, a connu une famine meurtrière dans la seconde moitié des années 1990. Des centaines de milliers de personnes sont mortes alors, selon des ONG. (ats/nxp)