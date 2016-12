Près de 900 migrants secourus au large de la Libye

Environ 900 migrants ont été secourus dans la nuit et mercredi matin au large de la Libye, une opération délicate en plein mois de décembre. La plupart des migrants se trouvaient à bord de deux embarcations en bois voyageant ensemble et repérées dans la nuit.

Une quarantaine d'autres ont été secourus à bord d'une barque aperçue à l'aube, ont précisé les gardes-côtes italiens. Un navire militaire britannique de l'opération européenne anti-passeurs Sophia ainsi que l'Aquarius, navire affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, ont été mobilisés par les gardes-côtes italiens, qui coordonnent les secours dans cette zone.

Dans un communiqué, SOS Méditerranée a précisé que l'un des deux gros bateaux prenait l'eau, mais que tous les migrants étaient sains et saufs. Près de 400 des personnes secourues se trouvaient à bord de l'Aquarius, dont «beaucoup d'Erythréens, de Bangladais, de Pakistanais, de Somaliens mais aussi de Syriens».

Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur à Rome, établi avant les secours de mercredi, plus de 180'300 migrants, pour la plupart originaires d'Afrique de l'Ouest et de la Corne de l'Afrique, sont arrivés sur les côtes italiennes cette année. Cela représente une augmentation de 17% par rapport aux arrivées de 2015 et de 6% sur le record de 170'100 enregistré en 2014.

Chaos en Libye

Selon l'ONU, plus de 5000 personnes ont en revanche trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe, pour la plupart au large de la Libye. Il s'agit du bilan le plus lourd jamais enregistré alors que le nombre de personnes ayant traversé la Méditerranée cette année a fortement diminué par rapport à 2015.

Mercredi, le Croissant-Rouge libyen a d'ailleurs annoncé que les corps de 11 migrants noyés avaient été retrouvés sur des plages près de Tripoli (ouest). L'embarcation, dans laquelle ils tentaient de rejoindre l'Europe, a fait naufrage.

Cinq ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est toujours plongée dans le chaos et le pays est devenu un carrefour de l'immigration clandestine vers l'Europe. La plupart des départs de Libye ont lieu depuis l'ouest du pays à destination de l'Italie, dont les côtes ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres. (ats/nxp)