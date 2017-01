Première conférence de presse de Trump le 11 janvier

Donald Trump a annoncé mardi par un message sur Twitter qu'il tiendrait sa première conférence de presse en tant que président élu des Etats-Unis le 11 janvier à New York. «Je tiendrai une conférence de presse générale le 11 janvier à N.Y.C. Merci», a-t-il indiqué dans un message sur le réseau social mardi en début de soirée.

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you.