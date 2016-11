Première bourde diplomatique de Donald Trump. Stupeur à Londres!

Consternation, surprise, stupeur: les mots utilisés mardi par les médias britanniques n’étaient pas trop forts pour exprimer le sentiment du gouvernement britannique après la première bourde diplomatique majeure du président élu américain Donald Trump.

Au beau milieu de la nuit de lundi à mardi, le futur résident de la Maison-Blanche a écrit sur le réseau social Twitter: «Beaucoup de personnes aimeraient voir Nigel Farage représenter le Royaume-Uni comme leur ambassadeur aux Etats-Unis. Il ferait un super-boulot!» Le chef intérimaire du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) a expliqué avoir été réveillé suite à la rédaction de ce message imprévu. «J’ai toujours du mal à croire qu’il ait fait cela, même si après avoir parlé à deux de ses amis de longue date, je suis un peu moins surpris», a-t-il écrit dans un article publié mardi matin. «Ils disent tous la même chose: Trump est un homme très loyal, qui soutient ceux qui se tiennent auprès de lui. Malheureusement, les politiciens de carrière ne comprennent rien de cela. Dans leur monde, le concept de confiance est éphémère.»

Nigel Farage a été le premier homme politique étranger à être accueilli par Donald Trump après son élection. Il s’était alors proposé pour faire le lien entre Londres et Washington. Au cours de son entretien avec Nigel Farage et des proches de ce dernier, Donald Trump a exprimé son agacement vis-à-vis des projets éoliens en Ecosse, qui gâchent la vue depuis son golf, acquis en 2006.

Le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, a clairement signifié que «nous avons un ambassadeur de première qualité à Washington, qui fait un très bon boulot pour se lier avec l’administration actuelle et celle à venir. Et ce poste n’est pas vacant.» Il a néanmoins voulu montrer sa bonne volonté envers Donald Trump en réclamant à ses collègues députés d’être «le plus positif sur notre collaboration avec la future administration.»

Le reste de l’administration et des élus britanniques s’étaient en effet montrés assez cassants. Christopher Meyer, le prédécesseur de l’actuel ambassadeur à Washington, a ainsi écrit sur Twitter: «L’ambassadeur britannique à Washington existe pour défendre les intérêts britanniques aux Etats-Unis, pas les intérêts américains au Royaume-Uni. Il n’est pas possible que des présidents étrangers décident qui devrait être notre ambassadeur.»

Un député conservateur a de son côté rappelé à propos de Nigel Farage que «des diplomates requièrent de la diplomatie. Il ne devrait pas y avoir de place pour quiconque exprime des points de vue incendiaires et presque racistes pour représenter ce pays dans des discussions avec les Etats-Unis.»

(TDG)