Premier tête-à-tête tendu entre Merkel et Trump

La première rencontre vendredi entre Donald Trump et Angela Merkel s’est déroulée dans le contexte des tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Jeudi, Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, a suggéré que Barack Obama avait utilisé les services secrets britanniques pour faire espionner Donald Trump. Le cabinet de la première ministre britannique, Theresa May, a affirmé vendredi au New York Times que ces déclarations étaient «ridicules» et qu’elles devaient être «ignorées». Donald Trump a refusé de présenter ses excuses publiques au gouvernement britannique et a assuré que son porte-parole n’avait fait que citer un commentateur de la chaîne conservatrice Fox News.

Lors de la séance photo organisée avant le début des discussions entre les deux chefs d’Etat à la Maison-Blanche, Donald Trump n’a pas serré la main à la dirigeante allemande, qu’il a critiquée à plusieurs reprises pendant sa campagne. Une omission qui n’est pas passée inaperçue et qui reflète les sujets brûlants entre Donald Trump et Angela Merkel. Dans un discours prononcé lundi à Washington, Peter Navarro, le directeur du nouveau Conseil de la Maison-Blanche sur le commerce, avait souligné que le déficit commercial de 65 milliards des Etats-Unis avec l’Allemagne était une «question sérieuse». «Les négociateurs commerciaux pour l’Allemagne ont fait jusqu’ici un bien meilleur travail que les négociateurs américains, a pour sa part affirmé vendredi Donald Trump. Je veux équilibrer les choses.»

L’OTAN a visiblement aussi été une source de tension entre les deux dirigeants. Donald Trump, qui a remis en question par le passé le rôle de l’OTAN, a répété vendredi sa volonté de voir les membres de l’alliance payer «ce qu’ils doivent». Angela Merkel a déclaré que l’Allemagne augmenterait ses dépenses au sein de l’OTAN et qu’elle allouerait 2% de son produit intérieur brut à la défense d’ici à 2024. Elle a néanmoins souligné le rôle clé de la diplomatie, une allusion à peine voilée à la volonté de Donald Trump de couper près d’un tiers du budget du Département d’Etat américain.

Le président des Etats-Unis a par ailleurs semblé irrité lorsqu’une journaliste allemande lui a posé une question sur sa politique «isolationniste». «Je ne suis pas un isolationniste, je suis un partisan du libre-échange mais aussi du commerce équitable, et notre libre-échange a conduit à beaucoup de mauvaises choses» en termes de dette et de déficit, a-t-il déclaré.

Répondant à la question d’un journaliste allemand sur les accusations qu’il a proférées à l’encontre de Barack Obama, Donald Trump a tenté une plaisanterie avec la chancelière. «Nous avons peut-être quelque chose en commun», a-t-il lancé à une Angela Merkel impassible en faisant référence au fait qu’elle avait été mise sur écoute par les services secrets américains. Le président des Etats-Unis accuse son prédécesseur d’avoir fait la même chose avec lui pendant la campagne électorale. Des affirmations infondées que la Maison-Blanche s’évertue maladroitement de justifier et qui ont été désavouées par des élus républicains et démocrates au Congrès.

«Je ne crois pas que ce premier sommet entre les Etats-Unis et l’Allemagne de la présidence de Donald Trump débouchera sur quelque chose de concret», analyse Joyce Mushaben, professeure de sciences politiques à l’Université du Missouri et auteure d’un ouvrage récent sur Angela Merkel. «L’humilité est le trait de caractère préféré d’Angela Merkel. Je ne pense pas que la performance de Donald Trump vendredi l’ait convaincue.»

