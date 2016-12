Pour entrer aux Etats-Unis, il faut montrer patte blanche sur Facebook

Après les passeports biométriques et la prise d'empreintes digitales, les douanes américaines veulent désormais connaître vos identités numériques. Depuis le 20 décembre dernier, les touristes se rendant aux Etats-Unis sont invités à renseigner leurs comptes Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin ou encore Youtube. Cette nouvelle mesure concerne les ressortissants de 38 pays, dont la Suisse et la France, autorisés à entrer sur le territoire américain et à y séjourner durant 90 jours sans visa, révèle le site Politico.

La rubrique «Médias Sociaux» (voir ci-dessous), qui a été ajoutée au formulaire en ligne ESTA (ndlr: Electronic System for Travel Authorization, système de renseignement utilisé par le département de la Sécurité intérieure pour les ressortissants étrangers exemptés de visa) par l'Office des douanes et des frontières américain (CBP), est pour l'heure facultative. Une menu déroulant comprend la liste des principaux réseaux sociaux. Le nom d'utilisateur est demandé, mais pas le mot de passe. Il semblerait donc que seules les informations publiques puissent être consultées par le service des douanes.

Extrait du formulaire ESTA. Source: www.cbp.gov

Les Etats-Unis cherchent ainsi à «identifier des menaces potentielles», a expliqué au site d'information un porte-parole du CBP. Dans la ligne de mire du gouvernement américain: les personnes ayant des liens avec des groupes terroristes comme Daech. Toutefois, le fait de ne pas remplir cette rubrique du formulaire ESTA ne constitue pas un motif de refus d'entrer sur le territoire états-unien, précise l'administration.

De vives critiques

Cette nouvelle politique avait déjà suscité de vives critiques lors sa proposition par le gouvernement en juin dernier, précise Politico. L'Internet Association, qui représente des entreprises telles que Facebook, Google et Twitter, s'était alors jointe aux avocats des consommateurs pour dénoncer les atteintes qu'une telle mesure porterait à la liberté d'expression et au respect de la vie privée.

Des inquiétudes relayées par l'Union Américaine pour les Libertés Civiles (UCLA) dans un courrier envoyé en août à l'administration Obama. «Il y a très peu de règles concernant la manière dont ces informations sont recueillies, stockées, partagées avec d'autres agences, et il n'y a aucune directive pour limiter l'utilisation de ces informations par le gouvernement », remarque Michael W. Macleod-Ball, du bureau de l'UCLA, à Washington.

Arabes et musulmans particulièrement visés

L'UCLA et le Centre pour la Démocratie et la Technologie (CDT, association dédiée à la protection des droits sur Internet) craignaient en outre que cette politique ne se révèle particulièrement préjudiciable «aux communautés arabes ou musulmanes, dont les noms d'utilisateurs, les publications, les contacts et les liens sociaux seront soumis à une fouille approfondie». Les opposants redoutaient enfin que cette mesure ne fasse des émules parmi d'autres pays.

Sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, la nouvelle requête du formulaire ESTA fait grincer des dents:

Ça va devenir de plus en plus compliqué de voyager vers les USA. Cool, cette demande n'est QUE facultative. #ESTA pic.twitter.com/6rmn4gYnE1 — Aérogusz (@Gberranger) 27 décembre 2016

Voici le cadeau de Noël de la douane américaine : une nouvelle question a été ajoutée sur le formulaire #ESTA : https://t.co/JBW1adxzCd #USA pic.twitter.com/t0uGDxQMXH — ©New York (@cnewyork) 27 décembre 2016

Parce que si ces cons voient mon profil Twitter ils vont se poser trop de questions — Gislain (@GislainG) 26 décembre 2016

Ces un peu tôt pour les poissons d'avril, non ? #Esta https://t.co/3btqJ1fG1b — Maxime Garrigues (@maximegarrigues) 26 décembre 2016

