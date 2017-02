Pour Macron, l’alliance avec Bayrou semble payer

Depuis son lancement, la course présidentielle française ressemble à un épisode des Fous du volant, où les candidats profitent tour à tour d’une bonne tactique ou trébuchent sur un coup fourré. Or, selon le dernier sondage, paru dimanche (sondage Kantar Sofres Onepoint pour Le Figaro, RTL et LCI), c’est Emmanuel Macron qui semble avoir le mieux négocié la semaine.

Au pointage, le candidat de En Marche! arrive à 25% des intentions de vote, engrangeant un gain évident après son alliance avec le centriste François Bayrou, lequel a renoncé à se lancer dans la course. «L’électorat MoDem qui aurait pu se disperser parmi plusieurs autres candidats semble assez bien canalisé par l’offre de En marche!» analyse Emmanuel Rivière, directeur général du pôle Opinion de Kantar Sofres, cité par Le Figaro. Le détail de ce report montre que 73% de l’électorat MoDem, le parti de François Bayrou, voteraient désormais En marche!, alors que 11% seulement se reporteraient sur Les Républicains.

Macron, dont la volatilité de l’électorat est un point faible, voit en outre ce problème se résorber, avec 54% de sondés qui ne changeront pas d’avis, contre 42% lors de la précédente enquête du même institut, en janvier.

Le candidat de droite François Fillon, alourdi de l’enquête sur les présumés emplois fictifs dont aurait bénéficié sa famille, est toujours à la traîne, plafonnant à 20% des intentions de vote. A ce train-là, il serait éjecté du 2e tour, tout comme le candidat socialiste Benoît Hamon (14%), dont le soutien des Verts ne semble guère avoir d’effets. Plus à gauche encore, Jean-Luc Mélenchon, qui a réaffirmé hier soir vouloir être candidat jusqu’au bout, est à 10%.

Pétardant en tête, on trouve toujours Marine Le Pen, avec 27% des intentions de vote. Alors que François Fillon paie pour les affaires, la candidate du Front national, elle aussi soupçonnée d’avoir profité d’emplois fictifs pour le compte du parti, semble survoler toutes les embûches. Son refus de s’expliquer devant la justice n’a aucun effet auprès de son électorat. Les gens qui votent Le Pen disent à 78% qu’ils ne changeront pas d’avis.

Si la photo-finish se déclenchait aujourd’hui, c’est donc à un 2e tour totalement inédit, sans candidat du PS ni de la droite libérale, auquel on assisterait. Mais on le sait, la course est évidemment loin d’être terminée.

(TDG)