Plusieurs arrestations dans le fief d'Abrini

La police britannique a mené dans la nuit un raid à un domicile à Birmingham, dans le nord du pays, quelque heures après l'attentat à Londres d'inspiration islamiste qui a fait 4 morts, ont indiqué jeudi les médias. La police a refusé de confirmer que l'opération était liée à l'attentat.

D'après l'Agence Press Association et la télévision en continu Sky, l'opération était liée à l'auteur présumé de l'attaque. La police a refusé de confirmer que l'opération était liée à l'attentat. Selon Sky, plusieurs personnes ont été arrêtées lors de cette opération.

Birmingham est un fief des islamistes britanniques et l'un des auteurs des attentats de Bruxelles et Paris, Mohamed Abrini, y avait séjourné avant les attaques.

#BREAKING: Arrests made in police raid in Birmingham which is linked to #London terror attack - @SkyNews pic.twitter.com/Waj6wK5cDR