Plus de cinq millions de Syriens ont fui le pays

Le nombre de réfugiés fuyant la Syrie s'est accéléré en début d'année, pour atteindre 5'018'167 à la date du 23 mars, selon les statistiques compilées par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), alors que le conflit vient d'entrer dans sa 7e année.

«Alors que le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants ayant fui six années de guerre en Syrie a franchi la barre des 5 millions, la communauté internationale doit faire davantage pour les aider», a indiqué jeudi le HCR dans un communiqué.

D'après le site internet du HCR, il y avait 4,8 millions de réfugiés syriens fin 2016, soit environ 250'000 de plus que fin 2015. Ce qui signifie que le nombre de réfugiés syriens a progressé durant ces trois derniers mois à un rythme bien plus rapide que sur l'ensemble de l'année 2016.

Près de 3 millions d'entre eux sont réfugiés en Turquie, selon les données du HCR. Plus d'un million ont fui au Liban, 657'000 en Jordanie, plus de 233'000 en Irak, plus de 120'000 en Egypte et près de 30'000 dans les pays d'Afrique du Nord.

Demande dans plusieurs pays

Les Syriens fuyant la guerre dans leur pays sont aussi allés en grand nombre en Europe de l'Ouest, où l'on a recensé 884'461 demandeurs d'asile syriens entre avril 2011 et octobre 2016. Les deux tiers de ces demandes ont été enregistrées en Allemagne et en Suède.

Le nombre réel de demandeurs d'asile est toutefois sans doute inférieur, car des réfugiés déposent souvent des demandes dans plusieurs pays à la fois.

Par ailleurs, des centaines de milliers d'autres Syriens sont partis vivre dans les pays du Golfe, notamment en Arabie saoudite, au Qatar ou aux Emirats arabes unis, mais ces pays n'ayant pas signé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève, ils ne sont pas comptabilisés par le HCR en tant que réfugiés. Enfin, en Syrie même, on compte 6,3 millions de déplacés.

Appel de Ban Ki-moon

L'ex-secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon avait lancé un appel il y a un an à la communauté internationale pour aider les pays entourant la Syrie à accueillir les réfugiés. Il avait alors demandé aux pays développés d'accueillir un demi-million de Syriens.

Jusqu'à présent, seules 250'000 places ont pu être trouvées, selon le HCR. (ats/nxp)