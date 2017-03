Plus de 30 morts dans l'attaque de l'hôpital

L'attaque contre le plus grand hôpital militaire d'Afghanistan à Kaboul «est terminée» après six heures d'échanges de tirs, ont indiqué mercredi à l'AFP plusieurs sources des services de sécurité afghans. Tous les assaillants auraient été tués. L'assaut aurait fait plus de 30 morts et des dizaines de blessés.

La fin de l'opération a été confirmée par le porte-parole du ministère afghan de l'intérieur, Sediq Sediqqi. Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué cette attaque perpétrée à proximité de l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale afghane. Le ministère afghan de la santé a avancé plus tôt dans la journée un bilan d'au moins trois morts et plus de 60 blessés.

L'attaque a commencé lorsqu'un kamikaze a actionné ses charges explosives à l'arrière de l'hôpital Sardar Mohammad Daud Khan, un établissement de 400 lits. Trois assaillants sont ensuite entrés à l'intérieur avec des armes automatiques et des grenades, a déclaré un responsable de la sécurité.

???????? AFGHANISTAN : Attaque en cours à l'hôpital militaire de Kaboul. Des hommes armés sont retranchés, un kamikaze s'est fait exploser. pic.twitter.com/yyLCQHoKXj — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 8 mars 2017

Une fusillade a ensuite opposé pendant plusieurs heures des membres des forces spéciales dépêchés sur les lieux et les partisans de l'EI.

Le président afghan, Ashraf Ghani, a interrompu un discours qu'il prononçait à l'occasion de la Journée internationale de la femme, pour dire qu'«Une attaque terroriste est en cours dans un hôpital, attaque qui foule aux pieds toutes les valeurs humaines».

Talibans pas au courant

L'attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique. Un porte-parole des talibans a dit ne pas avoir d'informations. Cette prudence n'est pas exceptionnelle: les talibans se sont déjà distanciés par le passé de certaines opérations susceptibles de provoquer un lourd bilan humain parmi les civils.

L'établissement est connu pour accueillir aussi bien les blessés des forces de l'ordre afghanes que les combattants insurgés. Il y a une semaine, des attaques coordonnées contre un commissariat et un bâtiment des services de renseignements ont fait des dizaines de morts à Kaboul.

Elles ont été revendiquées par les talibans, qui cherchent à chasser les troupes étrangères et à faire tomber le gouvernement en place, soutenu par Washington. (AFP/nxp)