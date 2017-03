Plus de 20 rebelles tués au Yémen

Au moins 22 rebelles Houthis ont été tués lundi dans l'ouest du Yémen dans des combats et un raid aérien de la coalition arabe qui soutient les forces progouvernementales, ont indiqué des responsables militaire et médical. Le conflit a fait plus de 7500 morts depuis 2015.

Seize rebelles ont péri dans une frappe aérienne sur un bâtiment militaire occupé par des rebelles dans la localité de Bajil, près de Hodeida, une importante ville portuaire sur la mer Rouge.

Plus au sud, dans les environs de la ville de Mokha, des affrontements entre rebelles et loyalistes ont coûté la vie à six insurgés.

Grave risque de famine

Mokha, autre port sur la mer Rouge, a été reprise en février par les forces progouvernementales, qui cherchent maintenant à progresser vers le nord et la ville de Hodeida.

La guerre au Yémen oppose les troupes loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi aux Houthis et à leurs alliés - des militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qui contrôlent la capitale Sanaa et d'autres parties du pays, notamment l'essentiel de sa façade maritime occidentale.

Ce conflit s'est aggravé avec l'intervention militaire en mars 2015 de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. Depuis, la guerre a fait plus de 7500 morts et 40'000 blessés, selon le chef des opérations humanitaires de l'ONU Stephen O'Brien, qui a récemment affirmé que le Yémen était désormais confronté à «un grave risque de famine». (ats/nxp)