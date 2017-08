Pékin investit le Pakistan, son corridor vers l'or noir

Le ruban d’asphalte court au milieu des collines ensablées. Une fois terminée, la route réduira de trois heures le trajet entre la capitale, Islamabad, et la ville de Thakot, à 260 km au nord. Elle sera la première étape de l’autoroute du Karakoram qui relie le nord du Pakistan à Kashgar, dans l’ouest de la Chine. Cette artère culmine à plus de 4700 mètres d’altitude et voit défiler les poids lourds en provenance de l’Empire du Milieu qui filent vers la mer d’Arabie, dernier relais avant le golfe Persique.

La route d’origine est certes en service depuis 1982, mais il faut maintenant l’élargir et compléter les chaînons manquants. Fayyaz Ahmed, ingénieur à l’Autorité des autoroutes, coule un regard fier sur ce tronçon Islamabad-Thakot. «Le premier maillon de 57 km sera terminé en décembre», assure-t-il pendant que ses ouvriers coulent la barrière de séparation en béton sous un soleil de plomb.

Plan Marshall à la chinoise

Ce chantier est l’un des 32 projets lancés par la Chine au Pakistan il y a trois ans. Pékin investit 55 milliards de dollars pour construire des autoroutes, des voies de chemin de fer, des centrales thermiques, un port en eaux profondes à Gwadar, à quelques encablures du détroit d’Ormuz… Nom officiel: China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). La Chine veut ainsi désenclaver ses provinces de l’ouest en les connectant à l’Afrique et au Golfe via le Pakistan, mais aussi redresser ce pays de 200 millions d’habitants pour lui donner les moyens de contrebalancer le rival indien.

Rien n’est laissé au hasard. Les chantiers routiers et ferroviaires sont supervisés par des maîtres d’œuvre chinois. Machines et ouvriers qualifiés viennent de Chine. Sur 17 000 salariés mobilisés pour ces infrastructures, entre 6000 et 7000 sont Chinois.

Pour les Pakistanais, ce plan Marshall à la chinoise est une bénédiction. Meurtri par les attentats des talibans et les frappes du groupe Etat islamique (Daech), le pays est boudé par les investisseurs. «Le CPEC change la donne, assure le ministre de la Planification, Ahsan Iqbal. L’activité repart. Nous avons une classe moyenne de 70 millions de consommateurs et le CPEC a créé 300 000 emplois au moins. D’ici à trois ans, les industriels chinois pourraient délocaliser chez nous car la main-d’œuvre y est moins chère. Notre taux de croissance pourrait grimper à 8% d’ici à dix ans.»

Mais le corridor reste un pari. Dans le secteur de l’énergie, les travaux sont financés par des sociétés chinoises qui bénéficieront d’un retour sur investissement de 17 à 20%. Quant à la construction des routes et des lignes ferroviaires, elle est couverte par 11 milliards de dollars d’emprunts à la Chine. «Les taux de ces prêts s’élèvent à 1 ou 2% et s’étalent sur trente-cinq à quarante ans», affirme Ahsan Iqbal. D’ici à deux ans, les remboursements et les sorties de capitaux vont s’accélérer pour culminer à 4,5 milliards de dollars par an en 2024-2025, d’après le FMI. Pour rembourser, le Pakistan doit attirer les investisseurs et doper ses exportations.

Zones économiques

Le succès reposera sur les zones économiques spéciales que la Chine et le Pakistan veulent aménager. Un rapport rédigé par la Banque chinoise de développement et dévoilé par le quotidien Dawn éclaire les ambitions des deux pays. Le texte préconise d’ouvrir des parcs industriels dans le textile, l’électroménager, la pétrochimie, la sidérurgie, l’automobile…

Encore faut-il que les attaques des talibans ne fassent pas tout capoter. Pour assurer la sécurité de quelque 20 000 ressortissants chinois, l’armée a levé 10 000 soldats.

Cours de mandarin

De toute façon, les Chinois sont décidés à rester et à diffuser leur culture. Ils multiplient les partenariats avec les universités pour répandre l’apprentissage du mandarin. A Islamabad, le Pakistan-China Institute propose des cours du soir. «Nos élèves sont des cadres qui veulent parler cette langue car avec le CPEC, les opportunités pour trouver du travail dans les groupes chinois se multiplient», explique l’organisateur, Fahad Awan. La montée de l’influence de la Chine ne fait que commencer.

