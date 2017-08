«Pas de statut de première dame pour Brigitte Macron!»

Brigitte Macron sera-t-elle la première… première dame de France officiellement reconnue comme telle? Son président de mari lui prépare un statut en ce sens. Mais les oppositions ne cessent de progresser. Une pétition contre l’octroi du statut de première dame fait un tabac sur la Toile. Lancée par un artiste peu connu du grand public, Thierry-Paul Valette, elle a reçu plus de 150 000 signatures (158,911 dimanche en début d’après-midi) en deux semaines. Et ce n’est pas fini. «Avec un tel statut, la première dame usera de son rôle comme bon lui semble», explique l’auteur de la pétition.

Des députés de l’opposition, comme Thierry Mariani (situé très à droite chez Les Républicains), s’offusquent d’un tel projet alors que les parlementaires, eux, n’auront plus le droit d’employer leurs proches. Sur l’autre rive politique, les députés de La France insoumise (le mouvement de Jean-Luc Mélenchon) avaient proposé un amendement pour supprimer tout subside à la première dame. Il a été rejeté par 123 voix contre 16.

Si l’épouse du président français ne possède pas encore de statut officiel, il n’en demeure pas moins qu’elle a toujours émargé au budget de l’Elysée, car des tâches lui sont assignées, comme «accompagnatrice diplomatique» de son mari, la préparation des réceptions, sans oublier les fonctions de représentation auprès de nombreuses œuvres de bienfaisance. Brigitte Macron est même sollicitée pour devenir la marraine du bébé panda qui vient de naître au zoo de Beauval, pour le plus grand bonheur des photographes!

Actuellement, Madame Macron dispose à l’Elysée d’un bureau et de trois collaborateurs pour l’aider à gérer ses dossiers et répondre au plus de cent lettres qu’elle reçoit chaque semaine. Deux autres personnes assurent, en outre, sa sécurité. Ces frais, entre 5 et 7 millions d’euros bruts par an, sont prélevés sur le budget de l’Elysée. A noter que Brigitte Macron est moins bien dotée en personnel que celles qui l’ont précédée, telle Carla Bruni-Sarkozy qui pouvait compter sur huit collaborateurs.

Les premières dames ont donc de tout temps accompli des tâches, bénévoles pour elles, avec des collaborateurs dûment rémunérés. Le président Emmanuel Macron cherche à sortir de cette ambiguïté en déléguant à une équipe de juristes le soin d’élaborer un statut qui clarifiera la situation.

(TDG)