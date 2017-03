Pas de raz de marée pour Geert Wilders

Le populiste Geert Wilders est-il en train de perdre son pari? Le Parti populaire libéral et démocrate (VVD, droite) du premier ministre Mark Rutte a remporté le plus grand nombre de sièges mercredi aux élections législatives aux Pays-Bas, selon un premier sondage de sortie des urnes, devançant nettement l’extrême droite de Wilders. Le VVD remporterait 31 sièges sur les 150 que comptent la chambre basse du Parlement. Il perdrait néanmoins 9 sièges par rapport à 2012. Le Parti pour la liberté (PVV), islamophobe et eurosceptique, de Geert Wilders en gagnerait 7 et passerait à 19 sièges, à égalité avec le parti centriste CDA et les progressistes de D66.

Le parti GroenLinks (la Gauche Verte) enregistre une belle augmentation et passerait de 4 à 16 sièges, selon ces sondages. Le Parti socialiste arrive à se maintenir et ne perdrait qu’un siège (14). Le parti travailliste (PVDA) enregistre, quant à lui, une perte historique, il passerait de 38 à 9 sièges. Les résultats officiels devaient être publiés dans la nuit.

Le premier ministre semble avoir obtenu un soutien de dernière minute avec la crise diplomatique avec la Turquie, qui lui a permis d’adopter une ligne de fermeté face à un pays musulman lors d’une campagne électorale où les questions sur l’immigration et l’intégration se sont révélées centrales.

Les Néerlandais se sont massivement rendus aux urnes pour ce scrutin. Le taux de participation est estimé à 81% contre 74,6% lors de la dernière élection en 2012, selon la radio-télévision NOS. (TDG)