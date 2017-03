Pas de preuve qu'Obama ait mis sur écoute Trump

Aucun élément ne permet d'étayer les soupçons de mise sur écoute de Donald Trump par Barack Obama, a déclaré mardi le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Le président américain avait fait cette déclaration fracassante samedi.

Si ces accusations étaient avérées, les dirigeants du congrès ainsi que les présidents des deux commissions du renseignement, à la chambre et au Sénat, auraient dû être informés, a souligné Devin Nunes, un républicain.

«Je n'ai vu aucune preuve», a-t-il dit à la presse. «Je crois que la question la plus importante, à laquelle il faut répondre, est de savoir si M. Trump ou un de ses proches ont effectivement été ciblés par une de nos agences de renseignement ou des organes du maintien de l'ordre.» «A ce stade, nous n'avons aucune preuve.»

20 mars

Le 45e président des Etats-Unis, Donald Trump, a lancé ces accusations via son compte Twitter samedi matin, sans fournir d'élément à l'appui. Un porte-parole de son prédécesseur, Barack Obama, les a rejetées.

Le chef de la Maison-Blanche réclame depuis cette date que les commissions parlementaires du renseignement élargissent à cette «affaire» leurs enquêtes déjà prévues sur l'ingérence présumée de la Russie dans la campagne électorale.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!