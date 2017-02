Parmelin et Burkhalter à la conférence de Munich

La sécurité en Europe et dans le monde, le terrorisme, ainsi que les cybermenaces constitueront de vendredi à dimanche les thèmes phare de la conférence de Munich sur la sécurité. La Suisse sera représentée cette année par les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Didier Burkhalter.

Le ministre de la Défense Guy Parmelin assistera à l'ensemble de la conférence. Il sera rejoint pour la seule journée de samedi par le chef de la diplomatie suisse Didier Burkhalter, ont précisé jeudi les deux départements concernés dans un communiqué.

Discussions bilatérales

Guy Parmelin mènera en marge de la conférence des discussions bilatérales avec ses homologues allemand, britannique, autrichien, suédois, polonais et singapourien. Quant au patron du département des Affaires étrangères (DFAE), il ouvrira une table ronde avec son homologue autrichien Sebastian Kurz, qui occupe également cette année la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La discussion portera sur la sécurité en Europe et le rôle de l'OSCE, précise le communiqué.

La conférence de Munich sera notamment marquée cette année par la présence du nouveau vice-président américain Mike Pence. (ats/nxp)