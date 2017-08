Oeufs contaminés: ils savaient depuis novembre

Nouvelle révélation dans le scandale alimentaire portant sur des millions d'oeufs en Europe: du fipronil avait été détecté aux Pays-Bas dès novembre 2016 déjà, a affirmé mercredi le ministre belge de l'agriculture Denis Ducarme.

«Quand un pays comme les Pays-Bas, un des plus gros exportateurs d'oeufs au monde, ne transmet pas ce genre d'information, ça pose vraiment problème», a déclaré M. Ducarme lors d'une réunion extraordinaire devant des députés belges à Bruxelles. Il leur exposait le rapport rendu la veille par l'Agence belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) sur le circuit de contamination des oeufs.

La Belgique a dû attendre un mois avant d'obtenir des réponses à des questions posées à l'Agence de sécurité alimentaire néerlandaise au sujet de la contamination d'oeufs au fipronil, a déploré M. Ducarme en Commission à la Chambre. «Aucune confirmation officielle des Pays-Bas ne nous est parvenue», a-t-il assuré.

«Si nous avions eu ces informations avant, la vigilance aurait été accrue», a-t-il ajouté. «Mais nous ne disposions pas de ces informations, tout reposait donc sur l'autocontrôle».

Rien d'alarmant en Suisse

Des millions d'oeufs ont déjà été retirés des rayons dans des supermarchés de plusieurs pays européens, dont en Suisse, après la découverte de résidus de fipronil. Cet insecticide est utilisé contre les puces, les poux, les tiques, les cafards et les acariens.

Des résidus de fipronil ont aussi été décelés dans des œufs importés en Suisse, mais les valeurs constatées jusqu'à présent ne mettent pas en danger la santé des consommateurs, rappelle mercredi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

L'OSAV cite en exemple la teneur la plus élevée mesurée en Belgique jusqu'ici, à savoir 1,2 mg de fipronil par kilos d'oeufs. Même avec une telle teneur, un enfant pesant 16,15 kg et un adulte de 65 kg pourraient, sur un plan purement mathématique, consommer respectivement 1,7 et 7 oeufs (de 70 g) par jour, sans risque pour leur santé, selon les autorités suisses.

Or la teneur maximale décelée dans les oeufs importés en Suisse s'est révélée environ 3 fois moins élevée que celle mesurée en Belgique, ajoute l'OSAV. En Suisse, on consomme en moyenne 0,74 oeufs par jour (hommes: 0,72 oeufs - femmes: 0,74 oeufs), selon une enquête citée par l'office. Les grands consommateurs mangent jusqu'à 3,7 oeufs par jour. (afp/nxp)