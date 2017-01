Obama envisage encore des transferts de détenus

La Maison Blanche envisage de nouveaux transferts de détenus de la prison de Guantanamo vers d'autres pays, a annoncé mardi son porte-parole interrogé sur un tweet de Donald Trump mettant en garde contre une telle initiative.

«Je m'attends à d'autres transferts», a déclaré Josh Earnest, soulignant que les commentaires du président élu n'auraient aucun impact sur la décision de Barack Obama, au pouvoir jusqu'au 20 janvier.

Opposition de Trump

Le président élu Donald Trump a martelé mardi son opposition à tout nouveau transfert de détenus de la prison militaire américaine controversée de Guantanamo vers d'autres pays, mettant en garde contre des individus «dangereux». «Il ne devrait plus y avoir de libérations à Gitmo», a tweeté le président élu.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield.