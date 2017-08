Obama appelle à rejeter la violence au Kenya

Barack Obama a appelé lundi tous les Kényans à oeuvrer pour des élections «pacifiques et crédibles».

«J'appelle les dirigeants kényans à rejeter la violence et à respecter la volonté du peuple», écrit M. Obama à quelques heures du début du scrutin qui opposera le président Uhuru Kenyatta à Raila Odinga, déjà trois fois candidat malheureux.

«J'appelle tous les Kényans à s'engager pour des élections pacifiques et crédibles afin de renforcer la confiance dans votre nouvelle constitution et dans l'avenir de votre pays», ajoute l'ancien président démocrate qui a quitté le pouvoir en janvier.

Près de 20 millions de Kényans sont appelés aux urnes mardi pour choisir leur président, mais aussi leurs gouverneurs, députés, sénateurs et élus locaux. Ces élections interviennent dix ans après les violences politico-ethniques de 2007-2008 qui avaient fait plus de 1000 morts et plus de 600'000 déplacés.

«Ami du peuple kényan»

Soulignant que les Kényans connaissent mieux que personne «les souffrances inutiles» endurées lors de la crise de 2007, Barack Obama appelle ces derniers à construire sur les avancées de ces dernières années «plutôt que de les mettre en danger».

«L'ensemble des Kényans seront perdants si le pays sombre dans la violence», martèle-t-il.

«Au cours des trois décennies écoulées depuis ma première visite au Kenya en 1987, j'ai été le témoin de vos progrès remarquables», insiste-t-il encore pour mieux souligner à quel point l'élection de mardi constitue une «étape cruciale» qu'il ne faut pas manquer.

«En tant qu'ami du peuple kényan, je vous appelle à travailler pour un avenir qui ne soit pas placé sous le signe de la peur et de la division mais celui de l'unité et de l'espoir», conclut-il. (afp/nxp)