Nouvelles interpellations liées aux attentats de Paris

Deux personnes ont été interpellées mardi à Laeken, dans l'agglomération bruxelloise, dans le cadre du volet belge de l'enquête sur les attentats djihadistes de novembre 2015 à Paris, a indiqué mercredi le parquet fédéral belge. Ces personnes auraient apporté un soutien logistique aux terroristes.

Selon le site du quotidien belge «La Dernière Heure», l'opération est liée aux frères kamikazes Ibrahim et Khalid El Bakraoui, morts lors des attentats de Bruxelles le 22 mars. Selon le groupe terroriste Etat islamique (EI), ils sont également à l'origine des attaques du 13 novembre 2015 à Paris.

«Dans le cadre de l'enquête relative aux attentats de Paris de novembre 2015, un juge d'instruction de Bruxelles spécialisé en matière de terrorisme a fait exécuter hier une perquisition à Bruxelles (Laeken)», a précisé dans un bref communiqué le parquet fédéral belge, qui ne cite pas les frères El Bakraoui.

«Deux personnes ont été privées de liberté et emmenés par la police judiciaire fédérale de Bruxelles pour audition circonstanciée», ajoute le parquet fédéral, chargé en Belgique des enquêtes terroristes. Le juge d'instruction «décidera dans les heures qui viennent de leurs éventuelles inculpations et de leur placement ou non en détention préventive», a précisé la même source, qui n'a pas souhaité donner plus de détails «dans l'intérêt de l'enquête».

«Boîte aux lettres» pour les terroristes

Selon «La Dernière Heure», les deux suspects sont «un couple soupçonné d'avoir apporté un soutien logistique aux frères El Bakraoui», qui s'étaient fait exploser à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles.

La femme, identifiée par«La Dernière Heure» comme M.B., et son compagnon, F.K., «auraient servi de boîte à lettres à certains terroristes, à l'époque où ceux-ci étaient recherchés des deux côtés de la frontière», c'est-à-dire entre les attentats de Paris et ceux de Bruxelles. Toujours selon journal belge, une «équipe française (de policiers) et une magistrate parisienne accompagnaient» les policiers belges lors de la perquisition de mardi.

Les attentats du 13 novembre 2015, les plus meurtriers de l'histoire récente française, avaient fait 130 morts. Ceux de Bruxelles avaient fait 32 tués. L'enquête a établi qu'ils avaient été menés par les membres d'une même cellule terroriste, qui les avaient préparés de part et d'autre de la frontière. (ats/nxp)