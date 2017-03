Noir tué à Ferguson: nouvelle vidéo troublante

Une nouvelle vidéo issue d'une caméra de surveillance a été rendue publique dans le cadre de la mort de Michael Brown, un jeune Noir non armé abattu par la police à Ferguson (Missouri) à l'été 2014, qui pose question sur le déroulé des faits.

Selon la police, Michael Brown avait commis un vol dans une supérette et malmené un employé peu avant d'avoir une altercation avec un policier blanc, qui l'avait abattu, dans l'après-midi du 9 août 2014. Mais la nouvelle vidéo, montrée samedi soir dans le documentaire «Stranger Fruit», dévoilé en avant-première au festival South by Southwest, suggère que l'incident dans le magasin aurait pu être lié à une transaction dans une affaire de drogue.

On y voit Michael Brown, vers 1h15 du matin le jour de sa mort, qui tend un petit sac à un employé. Celui-ci en sent le contenu, le passe à un de ses collègues et, semble-t-il en contrepartie, le caissier donne à l'imposant jeune homme deux grosses boîtes de cigarillos dans un sac plastique. Michael Brown commence à se diriger vers la sortie, puis se ravise et confie son sac au caissier.

Dix heures plus tard, en début d'après-midi le 9 août, le jeune homme revient à la supérette et une vidéo rendue publique par la police peu après les faits le montre les mains dans le dos attendre devant la caisse. Puis il se penche par dessus le comptoir, prend le sac avec les deux boîtes de cigares et bouscule un employé en sortant du magasin.

«Mike n'a rien volé»

L'auteur du documentaire, Jason Pollock, qui a obtenu la vidéo, estime qu'elle contredit la version de la police. Selon lui on y voit Michael Brown donner un petit sac de marijuana à un employé et recevoir des cigares en échange, cigares qu'il laisse en garde sur place.

«Il y avait un accord et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo», précise dans le documentaire Lesley McSpadden, la mère de Michael Brown. «Il y a eu une sorte d'échange entre une chose contre une autre». Et Jason Pollock conclut: «Mike n'a rien volé dans le magasin».

Toutefois, un avocat représentant la supérette et ses employés a contesté cette version: «Il n'y a pas eu de transaction», a affirmé Jay Kanzler au New York Times. «Il n'y avait pas d'accord, ces gens ne lui ont pas échangé des cigares contre de l'herbe. La raison pour laquelle il redonne le sac avant de partir c'est parce qu'il s'apprêtait à sortir du magasin avec des marchandises non payées, et ils voulaient qu'il les redonne», a-t-il poursuivi.

Le documentaire n'apporte en revanche rien de nouveau sur l'altercation fatale avec le policier Darren Wilson. Celui-ci n'a pas été poursuivi et a depuis démissionné de la police.

(afp/nxp)