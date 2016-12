Négociations de la dernière chance en RDC

Sur les avenues embouteillées de Kinshasa, les klaxons résonnent à nouveau. Des passagerss’engouffrent dans les minibus brinquebalants qui servent de transport collectif, signe d’un retour à une certaine normalité. La vie reprend dans la capitale congolaise, alors que la contestation s’essouffle. Sur les marchés, les habitants, cloîtrés chez eux pendant trois jours, se réapprovisionnent. Dans certains quartiers, des familles pleurent leurs morts. Selon les Nations Unies, une vingtaine de civils ont été tués les 19 et 20 décembre et l’on déplore aussi des victimes dans d’autres villes du pays.

A Kingabwa, un quartier défavorisé de la commune de Limete, au fond d’une ruelle défoncée où les ordures se mêlent aux eaux de pluies dans les ornières, une balle a traversé le portail métallique d’une école. Elle a atteint la tempe d’une dame d’une soixantaine d’années, qui tenait un enfant dans les bras. «Nous avons tenté de l’emmener à l’hôpital, mais les militaires n’ont pas voulu nous laisser passer; ils ont menacé de me tirer dessus, raconte la sœur de la victime. Elle est morte dans mes bras.»

Le soir du 19 décembre, peu avant minuit, des coups de sifflets et des bruits de casseroles ont retenti dans la capitale. Un acte de défiance d’une population qui voulait marquer la fin officielle du second – et supposé dernier – mandat du président Joseph Kabila, qui refuse de quitter le pouvoir. Les scrutins présidentiels et législatifs, initialement prévus cette année, ont été reportés. En septembre, une décision controversée de la Cour constitutionnelle a autorisé le chef de l’Etat à rester à son poste jusqu’à ce que soient organisées des élections, pour lesquelles aucune date n’a été fixée. Depuis plusieurs mois, l’opposition et des mouvements citoyens menaçaient de descendre dans la rue en masse après le 19. Mais une interdiction de tout rassemblement par les autorités, l’absence de mot d’ordre clair émanant des leaders de l’opposition et la présence intimidante de policiers et militaires qui quadrillaient la ville ont découragé même les plus téméraires. De petits groupes ont essayé d’ériger des barricades, rapidement démantelées par les forces de sécurité, qui ont réprimé toute velléité de protestation, à coups de gaz lacrymogène ou de balles réelles. Des jeunes hommes ont été rassemblés et embarqués menottés sur des camions militaires. «Les policiers ont forcé les portes des maisons pour arrêter des gens, relate un témoin. Nous ne savons pas où ils les ont emmenés. Nous craignons pour eux.»

Des pourparlers chapeautés par l’Eglise catholique ont repris mercredi à Kinshasa entre la majorité présidentielle et l’opposition. Les évêques ont lancé un ultimatum aux parties?prenantes, en exigeant qu’un accord soit trouvé avant Noël. Mais les points de désaccords sont nombreux. Et la nomination surprise d’un nouveau gouvernement, lundi soir, sans attendre l’issue du dialogue, n’aide pas à décrisper la situation. Après ce passage en force, l’opposition n’a plus beaucoup de marge de manœuvre.

(TDG)