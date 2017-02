Autrement dit, le décret anti-immigration très polémique signé par Donald Trump, le vendredi 27 janvier 2017. Cet arrêt, provisoirement bloqué par la justice américaine, interdit toute entrée sur le territoire américain aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane pendant trois mois. Sont visés: l’Iran, l’Irak, la Libye, la Syrie, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Le document, intitulé «Protéger la nation contre l’entrée de terroristes étrangers aux Etats-Unis» fait référence à une loi de 2016 qui a établi une liste de «pays à risque». Il prévoit également l’interdiction totale du territoire pour les Syriens, et ce jusqu’à nouvel ordre et la suspension du processus d’admission pour tous les autres réfugiés pendant 120 jours.

Ce texte discriminatoire a suscité un tollé aux Etats-Unis et à travers le monde. Une semaine après son entrée en vigueur, le juge fédéral de l’Etat de Washington James Robart s’est emparé de l’affaire. Verdict? Le «muslim ban» a été temporairement suspendu sur l’ensemble du territoire américain. Donald Trump a beau taper des pieds, rien n’y fait, la justice américaine reste inflexible, mais le bras de fer juridique se poursuit. (TDG)