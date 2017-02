Mort soudaine de l'ambassadeur russe à l'ONU

L'ambassadeur russe aux Nations unies, Vitali Tchourkine, est mort «soudainement» à New York lundi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, sans indiquer la cause du décès. «Le représentant permanent de la Russie aux Nations unies, Vitali Tchourkine, est mort soudainement à New York le 20 février», a déclaré le ministère dans un communiqué.

M. Tchourkine est décédé la veille de ses 65 ans, a précisé le ministère. «Ce diplomate remarquable est décédé en fonctions», a-t-il ajouté dans son communiqué.

"Mort soudaine" à New York de l'ambassadeur russe à l'ONU Vitali Tchourkine https://t.co/AcLzJY8RG0 pic.twitter.com/TIhQzQE2ii — BFMTV (@BFMTV) 20 février 2017

Le représentant russe était à ce poste depuis 2006. Il avait précédemment travaillé au ministère des Affaires étrangères à Moscou, avait été ambassadeur au Canada, en Belgique et représentant spécial russe aux négociations sur l'ex-Yougoslavie (1992-94). Les diplomates qui tenaient une réunion au siège des Nations unies à New York ont observé une minute de silence à l'annonce de sa mort. (AFP/nxp)