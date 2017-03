Migrants au Canada: Trudeau appelé à l'aide

Face à l'afflux de migrants, Brian Pallister, le Premier ministre conservateur du Manitoba (centre), a demandé jeudi l'aide du gouvernement fédéral canadien, en souhaitant que Justin Trudeau trouve une solution avec le président Donald Trump.

Selon le chef du gouvernement provincial, les arrivées de migrants traversant illégalement la frontière canado-américaine ont «plus que doublé» au cours des dernières semaines, de même que les coûts de leur prise en charge.

Vendredi, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure John Kelly est attendu à Ottawa pour y rencontrer son homologue canadien Ralph Goodale et le ministre de l'Immigration Ahmed Hussen, afin d'aborder notamment le dossier des réfugiés.

Les ressources de la province mises à l'épreuve

Ahmed Hussen a déclaré jeudi que les autorités canadiennes et américaines étaient en «contact permanent» sur les problèmes liés aux contrôles frontaliers et qu'il «en discutera» vendredi avec John Kelly.

«C'est un problème du Canada, nous avons besoin du Canada pour le régler», a martelé Brian Pallister en conférence de presse, tout en précisant que «le Manitoba accueille le plus grand nombre de réfugiés par habitant de toutes les provinces canadiennes» et que la «forte hausse» d'arrivées de migrants met à l'épreuve les ressources de la province.

Le Premier ministre provincial a demandé de l'argent fédéral pour couvrir les coûts de traitement des demandes d'asile, des services de protection et de placement des mineurs, ou encore les services d'aide à l'emploi et au logement des réfugiés. Brian Pallister a enjoint le gouvernement fédéral à prendre la situation en main et à «faire son travail». (AFP/nxp)