Martin Schulz quitte le Parlement européen

Le président du Parlement européen, le social-démocrate Martin Schulz, a annoncé jeudi qu'il allait quitter cette institution l'année prochaine pour se consacrer à la politique allemande. «Je ne serai pas candidat pour un troisième mandat de président du parlement européen. L'année prochaine, je vais me présenter comme candidat» aux élections législatives allemandes, a-t-il dit lors d'un point presse à Bruxelles.

Martin Schulz, 60 ans, mènera la liste du parti social-démocrate allemand SPD en Rhénanie du Nord-Westphalie lors de ces élections, prévues à la fin de l'été 2017.

«Ce n'était pas une décision facile à prendre», a-t-il déclaré, les yeux rougis. «Je me suis efforcé de rendre plus forte et plus visible la politique européenne, mais aussi de rendre plus influent le Parlement, seule institution européenne dont les membres sont directement élus.»

Pressenti au SPD

Président de l'institution depuis 2012, M. Schulz n'a pas annoncé la date de son départ, mais l'élection du prochain président est prévue en janvier 2017.

Il est d'ores et déjà pressenti pour remplacer son collègue du SPD Frank-Walter Steinmeier, très populaire ministre des Affaires étrangères d'Angela Merkel au sein de la coalition conservateurs/sociaux-démocrates, mais qui va être élu en février président fédéral, selon Der Spiegel.

Mais depuis plusieurs mois, la rumeur fait aussi de M. Schulz le possible candidat SPD aux législatives de 2017 à la place du chef du SPD, le mal-aimé Sigmar Gabriel, vice-chancelier et ministre de l'Economie.

Le SPD doit désigner son candidat fin janvier.

Grande coalition

L'un des scénarios envisagés par les médias allemands est que M. Schulz pourrait être désigné à la tête de la diplomatie allemande en février, concourir pour la chancellerie puis reprendre le portefeuille des Affaires étrangères dans l'hypothèse d'une nouvelle grande coalition.

Depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel, en 1979, M. Schulz est le seul à l'avoir présidé pendant une aussi longue période. Tous ses prédécesseurs n'ont occupé le «perchoir» que pendant une demi-mandature, en application d'un accord entre gauche et droite qui stipule que la présidence revient alternativement à l'un puis l'autre camp, tous les deux ans et demi. (afp/nxp)