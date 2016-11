Martin Schulz pourrait défier Angela Merkel

En annonçant son retour en politique allemande, Martin Schulz se place comme le meilleur candidat de la gauche contre Angela Merkel. A dix mois des élections fédérales et faute de pouvoir prolonger son mandat à la tête du Parlement européen, il a décidé de se lancer dans la campagne électorale allemande. Il a annoncé hier qu’il prendrait la tête de liste pour le Parti social-démocrate (SPD) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

On prête néanmoins à ce social-démocrate bien trempé d’autres ambitions qu’une simple députation. Martin Schulz ne veut pas rester le lieutenant de Sigmar Gabriel, président du SPD et vice-chancelier.

Sa popularité et surtout son profil international lui permettent notamment de revendiquer le poste de ministre des Affaires étrangères. Selon les sondages, une majorité d’Allemands le verrait parfaitement dans les habits de chef de la diplomatie en remplacement du social-démocrate Frank-Walter Steinmeier, qui doit être élu président de la République en février prochain.

Au sein du SPD, on sait qu’il sera difficile de ne pas accorder un rôle de première importance à cette personnalité montante de la gauche qui, au départ, ne se destinait pas à la politique.

Dans sa jeunesse, Martin Schulz voulait être footballeur, un rêve brisé par une blessure fatale au genou. Membre du SPD à l’âge de 19 ans, ce Rhénan a suivi ensuite un parcours atypique. Sans baccalauréat, il a réussi à apprendre cinq langues étrangères (anglais, français, espagnol, italien et néerlandais). Et avant de rejoindre Bruxelles et Strasbourg, il a été libraire et maire d’une commune de 40 000 habitants au nord d’Aix-la-Chapelle pendant plus de dix ans (1987 à 1998).

Il a gagné sa popularité à Bruxelles et à Strasbourg en montant tous les échelons, depuis son élection comme député en 2004 jusqu’à son élection comme président du Parlement en 2012. Connu pour son franc-parler, il a gagné en popularité après avoir été insulté par Silvio Berlusconi au Parlement européen en 2003. Le ministre-président italien lui avait proposé de jouer dans un film le rôle d’un gardien de camp de concentration. «Le respect des victimes du national-socialisme m’interdit de vous répondre», avait rétorqué élégamment Martin Schulz.

Son arrivée prochaine à Berlin a été saluée par Sigmar Gabriel. Mais le président du SPD sait que cet homme plein d’entrain et doté d’une éloquence exceptionnelle constitue une menace pour son avenir politique. Martin Schulz n’aurait pas seulement exigé le Ministère des affaires étrangères mais aussi la candidature à la chancellerie, affirme le sérieux quotidien conservateur de Francfort Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Selon les sondages, il paraît le mieux placé pour défier la chancelière. Parmi les électeurs SPD, plus de 50% choisiraient Schulz, contre 35% à Sigmar Gabriel. S’il décidait de céder sa place, il serait difficile pour le président du SPD de conserver la tête du parti. Le SPD a répété hier que le candidat à la chancellerie sera connu fin janvier. Mais le choix devra intervenir plus rapidement que prévu pour éviter de concentrer le débat uniquement sur la candidature.

La campagne s’annonce très difficile pour la gauche alors que plus de la moitié des Allemands souhaitent que Merkel reste à son poste. Elle vient d’annoncer qu’elle serait candidate pour un quatrième mandat. Martin Schulz parait le mieux placé pour sauver le SPD d’un nouveau désastre électoral. En 2014, il avait obtenu plus de 27% des voix comme tête de liste aux élections européennes. Un score de rêve pour un parti qui peine à rester actuellement au-dessus des 20% dans les sondages.

(TDG)