Martin Schulz, le candidat qui pourrait battre Merkel

L’Allemagne croit désormais à une alternance. Après douze ans de règne, Angela Merkel est confrontée pour la première fois à un candidat capable de la renverser de son trône le 24 septembre.

La nomination surprise du social-démocrate Martin Schulz, à la fin de janvier, a complètement bouleversé la donne de la campagne. Depuis l’arrivée de l’ancien président du Parlement européen sur la scène politique allemande, la gauche est «sortie d’une dépression», comme le dit lui-même l’un des leaders du camp conservateur, Jens Spahn (CDU). Une menace prise très au sérieux par la droite allemande. Ce n’est pas pour rien que les conservateurs ont enterré – provisoirement – la hache de guerre au début de février sur la question du droit d’asile.

La campagne sera «la plus difficile depuis la réunification de 1990», a prévenu Horst Seehofer, le ministre-président conservateur de Bavière (CSU), qui a accepté du bout des lèvres de soutenir la candidature de la chancelière. «L’effet Schulz» a permis au SPD de gagner plus de 10 points en quelques semaines. Pour la première fois en dix ans, le parti est repassé devant la CDU dans les sondages. Les intentions de votes atteignent désormais 33% contre 32% pour les conservateurs (sondage du journal dominical «Bild am Sonntag»).

Le moindre événement en présence du candidat Schulz se déroule à guichets fermés. «Nous devons même refuser du monde», se réjouit un porte-parole du SPD. Le parti a annoncé près de 5000 nouvelles adhésions depuis la fin de janvier. Du jamais vu depuis vingt ans.

Le candidat de la gauche, qui sera élu président du SPD en mars prochain, réussit ce que les militants de gauche pensaient impossible: ramener dans son camp les «brebis égarées» à l’extrême droite, mobiliser les abstentionnistes et regagner la confiance des nombreux sociaux-démocrates qui s’apprêtaient à voter pour Merkel par dépit.

L’énergique Martin Schulz, âgé de 61 ans, est un candidat atypique. Dépourvu de baccalauréat et alcoolique repenti, cet ancien libraire et maire d’une petite commune apporte un bol d’air frais dans un monde politique anesthésié par les douze années Merkel. Il a gagné sa popularité à Bruxelles et à Strasbourg en montant tous les échelons européens, depuis son élection comme député en 2004 jusqu’à celle de président en 2012. Connu pour son franc-parler, il s’était fait connaître après s’être fait insulter par l’ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi dans l’hémicycle du Parlement européen.

Cette candidature énergisante a donné un sacré coup de vieux à Merkel, qui paraît soudain fatiguée. Tout le monde se pose désormais la question: n’a-t-elle pas manqué l’occasion de quitter le pouvoir à son zénith comme elle l’avait souhaité au début de sa carrière? «Je ne veux pas finir comme une carcasse à moitié morte», avait-elle confié en 1998 à une photographe. Contrairement aux fois précédentes, elle s’est lancée dans cette campagne – la dernière sans aucun doute – par sens des responsabilités. La chancelière n’a pas voulu abandonner ses compatriotes à la gestion de la «crise des réfugiés» dont elle est à l’origine. Merkel a pris néanmoins un risque: celui d’achever sa carrière politique par une cinglante défaite, comme son mentor Helmut Kohl.

