Maison-Blanche: encore une tentative d'intrusion

Un homme a été appréhendé par le service de sécurité du président samedi à la Maison-Blanche.

L'homme a sauté par-dessus un garage à vélos et s'est retrouvé dans une zone tampon qui sépare les trottoirs de la principale barrière d'enceinte de la Maiso-Blanche, a indiqué le porte-parole de la présidence, Sean Spicer, sur Twitter. Il a été arrêté dans sa progression par deux membres du Secret Service, l'unité chargée de la sécurité du président américain, a rapporté la chaîne CNN.

Individual jumped bike rack on Pennsylvania Ave, not @WhiteHouse fence. Great response by @SecretService