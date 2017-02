«Londres s'opposera à un référendum écossais»

Le gouvernement britannique n'autorisera pas l'Ecosse à organiser un nouveau référendum d'autodétermination. Le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, l'a déclaré jeudi. «Nous avons clairement dit qu'un second référendum était inutile», a-t-il déclaré au micro la BBC Scotland. «Non, oubliez», dit-il par ailleurs dans l'édition écossaise du Herald, en réponse à une question sur le sujet.

Michael Fallon invite en outre la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, à respecter le résultat de la consultation de 2014, remportée à 55% par les partisans du statu quo. «Nous pensons que cette question a été réglée en 2014. Les récents sondages ne font pas état d'un grand changement dans l'optique d'un second référendum», a par ailleurs déclaré une porte-parole du gouvernement.

Vote déterminant

Nicola Sturgeon juge toutefois que le vote des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union européenne a changé la donne, dans la mesure où les Ecossais se sont prononcés à 62% pour le maintien. Empêcher la tenue d'un deuxième référendum serait une initiative «désastreuse» de la part de Londres, écrit-elle sur Twitter.

Serious backpeddling from Michael Fallon on GMS on blocking #indyref2. Must have realised what a disastrous move it would be for Tories.